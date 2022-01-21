Стало известно о новой должности Натальи Поклонской

Бывший депутат Государственной думы Наталья Поклонская может стать заместителем главы Россотрудничества. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, вопрос о назначении сейчас обсуждается.

Поклонская в свою очередь заявила, что не будет раньше времени комментировать вопрос о новой должности.

«Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству», — сказала экс-прокурор Крыма.

Ранее Поклонская сообщила, что не будет вступать в должность посла России в Кабо-Верде. Свой отказ экс-прокурор Крыма объяснила «личными обстоятельствами», а также рассказала, что в полицию поступают сообщения о якобы готовящемся на нее покушении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые кандидаты на должность посла в Кабо-Верде вместо Поклонской еще не согласовывались.