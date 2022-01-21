Посол России в США назвал «мыльным пузырем» обвинения США в дезинформации по Украине

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения Вашингтона о якобы ведущейся в РФ кампании по дезинформации касательно ситуации вокруг Украины являются голословными. Комментарий дипломата опубликован на странице посольства в Facebook.

«Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их «мифами российской пропаганды», — сказал он.

По мнению Антонова, США таким образом пытаются заранее подготовить почву для того, чтобы свести на нет двухсторонние дискуссии о гарантиях безопасности в Европе, которые состоятся Женеве в пятницу, 21 января.

Ранее Государственный департамент США опубликовал примеры приписываемой России «дезинформации», а также доклад, посвященный роли российского телеканала RT и агентства Sputnik в «дезинформации и пропаганде».