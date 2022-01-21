Блинкен заявил, что Россия отвергала инициативы по выстраиванию позитивных отношений

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил о том, американская сторона заинтересована во взаимодействии с Россией, в том числе по вопросам климата, пандемии и технологий. Однако Москва, по его словам, отвергала инициативы по установлению позитивных отношений. Слова госсекретаря приводит пресс-служба ведомства.

«Мы демонстрировали добрую волю не только в последние недели, но и на протяжении многих лет, последовательно обращаясь к России, желая работать с Россией. <...> Мы ничего не желали бы больше, нежели работать с Россией по всем этим направлениям», — сказал он.

20 января российская делегация, которую возглавляет Лавров, прибыла в Женеву, где на 21 января запланирована его встреча с Блинкеном. Ожидается, что основным вопросом в ходе встречи станет обсуждение проекта договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.

Ранее Блинкен рассказал о том, что не ожидает прорывов от переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.