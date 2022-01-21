Блинкен поделился ожиданиями от переговоров с Лавровым в Женеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил о том, что не ожидает прорывов от переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве, сообщается на сайте Госдепа.

Вместе с тем он добавил, что ожидает услышать, к чему Москва пришла по итогам прошлых консультаций с США и НАТО. Блинкен напомнил, что 10 января в Женеве прошла встреча по вопросам безопасности, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

«И это важный момент, я думаю: понять, на каком этапе мы находимся с министром иностранных дел Лавровым, посмотреть, какие выводы Россия сделала по итогам этих дипломатических контактов», — подчеркнул он.

20 января российская делегация, которую возглавляет Лавров, прибыла в Женеву, где на 21 января запланирована его встреча с Блинкеном. Ожидается, что основным вопросом в ходе встречи станет обсуждение проекта договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что стол во время переговоров между Лавровым и Блинкеном будет украшен цветочной композицией из сирени и орхидей.