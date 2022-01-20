В США заявили, что готовы созвать СБ ООН в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты работают с партнерами в ООН по ситуации вокруг Украины, будут готовы созвать Совет Безопасности в случае эскалации ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы взаимодействуем с государствами — членами в Совете Безопасности, взаимодействуем на регулярной основе. Когда время придет, мы будем готовы внести (этот вопрос) в Совет Безопасности», — рассказала Томас-Гринфилд.

Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщило, что власти Соединенных Штатов планируют инициировать в Совете Безопасности ООН разбирательство по поводу напряженности вокруг Украины, в случае ее эскалации «по вине России».

Накануне постоянный представитель Норвегии при Организации объединенных наций Мона Юуль, которая будет выполнять обязанности председателя Совбеза, заявила, что совет готов к любым вариантам развития ситуации вокруг Украины и внимательно следит за происходящим на востоке Европы.