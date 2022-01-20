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Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном

Лавров прибыл в Женеву, где в пятницу проведет переговоры с Блинкеном

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Женеву, где в пятницу, 21 января, состоятся его переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА «Новости».

Самолет российского министра сел в этом городе в 20.36 по местному времени (22.36 мск).

Ранее Лавров провел телефонный разговор с Блинкеном. В российском МИД сообщили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Во время беседы Лавров выделил принципиальные моменты в переданных ранее проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО, в которых фиксируются юридические гарантии обеспечения безопасности, отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Помимо этого, министр призвал Блинкена не тиражировать «спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме минские соглашения».

В начале января прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9–10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.

15 декабря 2021 года российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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Отношения России и США
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