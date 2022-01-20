Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Украина получит американские комплексы Javelin и Stinger 23:51
Госдеп США опубликовал примеры «дезинформации» России о ситуации на Украине 23:51
Жулин о Ледюке: то ли чушка, то ли мушка, то ли неведома зверушка 23:47
В США заявили, что готовы созвать СБ ООН в случае эскалации ситуации вокруг... 23:33
Фигурист прокомментировал свой переход от Тутберидзе к Плющенко 23:24
Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном 23:24
Врач объяснила особенности течения болезни у пациентов с «омикроном» 23:20
В Кремле оценили идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского 23:11
Боевики ИГ* сбежали из тюрьмы в Сирии 23:10
Пеле вновь госпитализирован 23:07

На Украине заявили о проваленном президентстве Зеленского

В ОПЗЖ заявили, что Зеленский не справился с обязанностями президента

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Efrem Lukatsky/AP

В украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили, что президент Владимир Зеленский не справился с обязанностями и его отставка помогла бы стране выйти из кризиса. Об этом сообщается на сайте ОПЗЖ.

«Украина в текущий момент находится на грани национальной катастрофы. Конфликт на Донбассе грозит перерасти в прямое столкновение между государствами. В стране тяжелейший энергетический кризис, останавливаются предприятия, стремительно растут цены на продукты и товары первой необходимости. Украинские семьи не могут оплатить грабительские коммунальные тарифы», — говорится в заявлении партии.

В публикации отмечается, что «люди в страхе перед войной, они ждут от власти конкретных действий по предотвращению войны и реальной помощи».

В ОПЗЖ подчеркнули, что Зеленский не справился со своей работой на посту президента Украины, «он не способен ответить на вызовы, стоящие перед страной». В партии считают, что выходом из сложившейся ситуации является отставка Зеленского и полная перезагрузка власти.

Ранее в ОПЗЖ заявили о дискриминации русскоговорящих граждан Украины из-за вступления в силу закона о переводе всех печатных СМИ на украинский язык.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть