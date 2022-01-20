На Украине заявили о проваленном президентстве Зеленского

В украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили, что президент Владимир Зеленский не справился с обязанностями и его отставка помогла бы стране выйти из кризиса. Об этом сообщается на сайте ОПЗЖ.

«Украина в текущий момент находится на грани национальной катастрофы. Конфликт на Донбассе грозит перерасти в прямое столкновение между государствами. В стране тяжелейший энергетический кризис, останавливаются предприятия, стремительно растут цены на продукты и товары первой необходимости. Украинские семьи не могут оплатить грабительские коммунальные тарифы», — говорится в заявлении партии.

В публикации отмечается, что «люди в страхе перед войной, они ждут от власти конкретных действий по предотвращению войны и реальной помощи».

В ОПЗЖ подчеркнули, что Зеленский не справился со своей работой на посту президента Украины, «он не способен ответить на вызовы, стоящие перед страной». В партии считают, что выходом из сложившейся ситуации является отставка Зеленского и полная перезагрузка власти.

Ранее в ОПЗЖ заявили о дискриминации русскоговорящих граждан Украины из-за вступления в силу закона о переводе всех печатных СМИ на украинский язык.