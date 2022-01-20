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В Белом доме рассказали о рестрикциях против России по Украине

Псаки: США продолжают изучать вопрос о введении рестрикций против России по Украине

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, США продолжают изучать вопрос о возможных рестрикциях в отношении России в связи с кризисом вокруг Украины, никакие из озвученных ранее администрацией мер по-прежнему не исключены. Об этом она рассказала на регулярном брифинге с журналистами, видеозапись которого опубликована на официальном канале The White House на YouTube.

«Мы продолжаем рассматривать ряд вариантов, и никакие из тех мер, о которых сообщалось ранее, по-прежнему не исключены», — заявила Псаки.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что введение санкций против России, связанных с запретом российским банкам проводить операции в долларах, негативно скажутся на экономике западных стран.

Накануне сенаторы от Демократической партии США внесли в сенат законопроект, предусматривающий санкции против одиннадцати российских банков, в том числе самых крупных, в случае вторжения России на Украину. Попавшие под санкции финансовые институты могут лишиться доступа к системам типа SWIFT.

При этом издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщало, что США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT в качестве санкций.

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