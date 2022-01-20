В Белом доме считают, что Киев понимает заявления Байдена по России и Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что украинские власти понимают суть заявлений президента США Джо Байдена по России и Украине. Об этом она рассказала на регулярном брифинге с журналистами, видеозапись которого опубликована на официальном канале The White House на YouTube.

У Псаки спросили, велись ли переговоры с украинскими должностными лицами с целью снять обеспокоенности, которые у них могли возникнуть после заявлений президента США Джо Байдена о РФ и Украине на прошедшей в среду пресс-конференции.

«Мы поддерживаем (с украинскими властями) контакты на высоком уровне. Они, безусловно, поняли из этих обсуждений, что имел в виду президент (Байден)», — заявила Псаки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о «незначительном вторжении» России на Украину.

«Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых наций. Так же, как не бывает мелких жертв и небольшого горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы», — написал Зеленский.

Накануне Байден в своем выступлении разграничил «наступление» и «вторжение» России на Украину, говоря о возможных последствиях подобного шага для Москвы.