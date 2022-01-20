Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Белом доме заявили, что Украина понимает заявления Байдена по России и Украине 22:23
Бабиков рассказал, кто для него является главным раздражителем 22:19
Reuters: Россия и Украина не возражают против посредничества Турции в переговорах 22:08
Генсек НАТО пригрозил России «высокой ценой» за вторжение на Украину 22:05
Армия Украины может получить артснаряды от Чехии 22:00
Сотрудник банка обокрал экс-игрока «Динамо» на миллионы рублей 22:00
Названо растение, помогающее снизить кровяное давление 21:53
Россиянам рассказали о праве на компенсацию за незаконный скан паспорта 21:52
На Украине заявили, что будут участвовать в сертификации «Северного потока... 21:43
Американский фигурист признался Медведевой в любви 21:40

В США удивились хорошим отношениям России и Германии

Bloomberg: западные страны не могут полагаться на Германию в случае войны России и Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Murad Sezer/Reuters

Из-за «странной русофилии» Германии западные страны не могут полагаться на Берлин в случае конфликта России и Украины. Такое мнение выразил публицист Андреас Клут в своей статье для Bloomberg.

По его словам, Соединенные Штаты и других западных союзников давно «раздражает» немецкая политика «уклонения от ответственности», а также «излишний пацифизм» в отношениях с Москвой.

«К этому фальшивому пацифизму примешивается странная разновидность русофилии, обычно сопровождаемая плохо замаскированным антиамериканизмом», — пишет Клут.

Он полагает, что «мантрой» социал-демократов Германии: «Говорите с русскими достаточно долго, и все будет хорошо». К примеру, Берлин согласился построить газопровод «Северный поток — 2», от которого, по его мнению, немецкие власти должны отказаться.

«Немцы идут на уступки лишь России и не обращают внимания на опасения других партнеров в Восточной Европе, у которых есть исторические травмы по отношению к немцам и русским. Среди них — украинцы и члены ЕС, такие как Польша и страны Балтии», — резюмирует публицист.

Ранее член партии Альтернатива для Германии Сергей Хенке заявил, что взаимное сближение России и Германии «неизбежно».

Немецкий политолог Александр Рар отмечал, что глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве признала заинтересованность в российском газе, хотя до этого позиция политика была более «идеологизированной» в отношении к России, она «хотела сделать из «Северного потока — 2» руину на дне Балтийского моря».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть