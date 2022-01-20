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Блинкен обратился к россиянам и попросил их не нападать на Украину

Госсекретарь США Блинкен призвал россиян не участвовать во вторжении на Украину

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Andrew Harnik/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен публично обратился к гражданам России и призвал их не участвовать во вторжении на Украину. Видео с выступления в Берлине опубликовано на официальном канале Государственного департамента Соединенных Штатов в YouTube.

Блинкен подчеркнул, что граждане России заслуживают безопасной и достойной жизни, как и все люди на Земле. При этом никто, ни Украина, ни НАТО или США не стремятся поставить права россиян под угрозу, утверждает госсекретарь.

«Но что реально угрожает вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями, с Украиной, со всеми сопутствующими последствиями, которые она принесет. Больше всех она может затронуть молодых людей, которые будут рисковать своей жизнью, а возможно, даже лишиться ее. Жестокий конфликт — это то, чего вы хотите?! И он вероятно, затянется. Сделает ли он вашу жизнь более безопасной, способствует ли вашему процветанию, откроет ли вам больше возможностей?! Только подумайте, чего может добиться такая великая страна, как Россия, если она направит свои ресурсы, в особенности свои выдающиеся таланты, своих людей, на борьбу с важнейшими вызовами нашего времени», — рассказал Блинкен.

Он добавил, что США и партнеры в Европе приветствовали бы это.

Ранее Блинкен назвал ситуацию, которая сложилась вокруг Украины, «кризисом с глобальными последствиями».

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