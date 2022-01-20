Саакашвили высказался о возможном «нападении» России на Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили высказал мнение о возможном «нападении» России на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

«Я не ожиданию полномасштабного нападения (президента России Владимира — «Газета.Ru») Путина в ближайшие недели. Если Запад будет и дальше правильно реагировать, мы сможем избежать угрозы полномасштабной войны», — заявил политик.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину.

Она не стала конкретизировать, что это за сценарии, однако указала, что работа, которую США ведут с союзниками, направлена на то, чтобы «причинить очень острую боль очень быстро», если Россия предпримет шаги агрессии против Украины в любой форме. Политик также подчеркнула, что Вашингтон сможет снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых дипломатических вопросах, в настоящее время США работают над письменным ответом на предложения российской стороны по гарантиям госбезопасности.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.