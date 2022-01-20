Байден высказался о своем умственном состоянии

Президент США Джо Байден в ходе брифинга предложил гражданам США самим судить о его умственном состоянии после недавнего опроса на эту тему. Видео с его ответами опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«Я позволю вам всем судить, насколько это точно», — сказал американский президент в ходе пресс-конференции.

В недавнем опросе на тему ментального здоровья лидера США граждане страны разделились почти поровну: 46% ответили, что да, а 48% не согласились. Но эта отрицательная разница в 2 балла резко контрастирует с цифрами Байдена в октябре прошлого года, когда избиратели считали, что он психически здоров с отрывом в 21 балл.

Рейтинг популярности президента США Джо Байдена за три месяца снизился с 36 до 33%. В исследовании приняли участие 1 313 совершеннолетних жителей США, оно проводилось с 7 по 10 января. Согласно его результатам, 53% респондентов недовольны решениями Байдена, а остальные не смогли определиться со своим отношением к президенту США. Поддержка Байдена среди сторонников Демократической партии снизилась с 87 до 75%.

Кроме того, недавнее исследование телеканала CBS News показало, что большинство граждан США отрицательно оценивают действия Байдена на международной арене. В целом работу 46-го президента Соединенных Штатов одобряют 44% американцев.