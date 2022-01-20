Блинкен рассказал о санкциях в случае «небольшого» обострения вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не рассматривают менее значительные санкции в отношении России на случай «небольшой» эскалации ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Джо Байден в своем выступлении разграничил «наступление» и «вторжение» России на Украину, говоря о возможных последствиях подобного шага для Москвы.

Когда его попросили уточнить, что он имел в виду под «незначительным вторжением», глава Белого дома пояснил, что под переходом за черту он подразумевает «российские войска, пересекающие границу и убивающими украинских солдат».

Как передает телеканал CNN, слова американского лидера «ошеломили» украинских официальных лиц. Один из них сообщил, что он «шокирован тем, что Байден проводит различие между наступлением и вторжением», и предположил, что «незначительное вторжение» не приведет к санкциям. А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что между небольшим и полноценным «вторжением» РФ на Украину отсутствует какая-либо разница.