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В Раде предложили способ урегулировать ситуацию в Донбассе

Депутат Рады Бойко: Киеву нужно восстановить экономические отношения с Донбассом

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко заявил о необходимости восстановления экономических отношений с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Об этом сообщается на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Для урегулирования конфликта нужен целый комплекс решений. В первую очередь, это разведение войск и отвод вооружений с обеих сторон. Второе - это принятие законопроектов по местным выборам, по особому статусу и по амнистии. Это было закреплено в минских соглашениях, подтверждено и четко зафиксировано уже нынешней властью, это надо делать. И третье - это восстановление торговли и экономических отношений с временно неподконтрольными территориями», — говорится в заявлении парламентария.

Он подчеркнул, что все эти шаги могут помочь урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе. По мнению Бойко, необходимо двигаться вперед и начать принимать политические решения, а не говорить о том, что никто ничего не будет делать.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что командованием Вооруженных сил Украины готовятся диверсии у линии соприкосновения сторон в Донбассе.

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