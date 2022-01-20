На Украине заявили, что Россия не победит «грубой силой»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия «не сможет победить Украину грубой силой», но попытается «навредить коварными методами», передает »УНИАН».

По мнению Кулебы, Россия «сознательно» запускает сигналы для того, чтобы украинцы паниковали: она подрывает Украину изнутри, «сея панику» в информационном пространстве и «нанося ущерб» украинской экономике.

«Разве мы не понимаем, что россияне сознательно запускают все эти сигналы, а на Украине люди, сознательно или бессознательно, подхватывают их и позволяют этим сигналам влиять на наши решения и на наши эмоции? Цель всей этой паники, откуда она бы ни происходила, одна — ослабить нас изнутри», — заявил Кулеба.

При этом он призвал «не помогать врагу» и «не верить в запугивания». Он добавил, что «армия и дипломатия делают все для защиты Украины». По его словам, украинцы «побеждают с горячим сердцем, но с холодной головой».

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в США подготовили 18 сценариев при «вторжении» России на Украину. В ответ глава МИД России Сергей Лавров пошутил, что американские ведомства, вероятно, устраивают конкурс по разработке сценариев в случае эскалации ситуации на Украине.