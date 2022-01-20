В Узбекистане создали Telegram-бота для борьбы с коррупцией

Агентство Президентских образовательных учреждений Узбекистана призвало граждан сообщать о фактах коррупции в подведомственных школах с помощью специально созданного Telegram-бота. Об этом сообщает портал Sputnik со ссылкой на пресс-службу агентства.

Ведомство гарантировало, что личность граждан, заявивших о нарушениях, останется в тайне. Заявить о коррупции также можно по горячей линии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ранее подписал указ, который обязывает чиновников декларировать доходы с 1 января 2022 года. Документ называется «О мерах создания среды бескомпромиссного отношения к коррупции, резкого сокращения коррупционных факторов в государственном и общественном управлении и расширения участия общественности в этом направлении».