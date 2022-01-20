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В Кремле ответили на заявление Байдена о «катастрофе» для России

Песков о словах Байдена о «катастрофе для России»: угрозы в наш адрес звучат ежедневно

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угрозы в адрес России звучат ежедневно. Так он ответил на заявление американского президента Джо Байдена о «катастрофе» для России в случае вторжения на Украину.

«Мы реагировали на заявления, комментировали, не думаем, что нужно продолжать, потому что они скопированы под кальку. Они не способствуют разряжению напряженности, заявления могут поспособствовать дестабилизации обстановки, потому что могут вселять надежду в головы украинцев, которые могут начать заново войну в стране и силовым методом решить проблему юго-востока», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден сделал развернутое заявление по поводу российско-американского обострения и ситуации на Украине. По его словам, если Москва устроит вторжение, то это обернется для нее катастрофическими последствиями – в политике и экономике. При этом Байден заявил, что власти РФ не хотят полномасштабной войны с западными странами.

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