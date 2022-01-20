В Венгрии назвали условие для вступления Украины в НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС заявил, что Украина должна осуществить ряд серьезных изменений для вступления в НАТО.

В частности, министр назвал одним из условий «уважение прав национальных меньшинств» — в этой сфере, по словам Сийярто, у Украины «много недостатков».

Он указал, что Будапешт недоволен ситуацией с правами этнических венгров на Украине. Он заявил, что их права на образование на родном языке и его использование в «администрации, культуре и религии» нарушаются на Украине.

«Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такого подхода к национальным меньшинствам», — подчеркнул глава венгерского МИДа.

Ранее Сийярто заявил, что, если бы Украина включила венгров в свой новый закон о коренных народах, это помогло бы решить противоречия между Будапештом и Киевом относительно положения венгерских меньшинств в стране.

Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины в июле 2021 года. Русские в нем не значатся, только крымские татары, крымчаки и караимы. Коренные народы защищаются от лишения признаков этнической принадлежности, культурных ценностей и принудительной ассимиляции.