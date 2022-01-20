МИД обвинил Запад в подготовке провокаций против Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщениями о «российском вторжении» страны Запада пытаются скрыть свои подготовки к провокациям против Украины. Об этом она сказала на брифинге.

«Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе, военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, об этом свидетельствуют последние сообщения в СМИ, на которые ссылаются официальные структуры и источники.

«Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Совершенно это очевидно уже, было организованно не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять с собой на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений», — заявила Захарова.

Последние месяцы в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее Захарова заявила, что глава МИД Канады Мелани Жоли лжесвидетельствует, называя украинцев, погибших в ходе внутриукраинского конфликта, «павшими в войне с Россией».