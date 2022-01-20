В США раскрыли план действий Байдена в случае «вторжения» России на Украину

Президент США Джо Байден не будет отправлять американские войска на Украину даже в случае «вторжения» России на ее территорию, пишет агентство Associated Press.

«Причина отказа от вступления напрямую в российско-украинскую войну проста: Соединенные Штаты не имеют договорных обязательств перед Украиной, и война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая потенциал дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами», — пишет обозреватель Роберт Барнс.

По его словам, участие Соединенных Штатов в таком конфликте может привести к тому, что у страны будут связаны силы и ресурсы, а также погибнет много людей. В тоже время администрация Байдена «пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности», напомнило агентство.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее Байден заявил, что украинский кризис может непреднамеренно перерасти в войну.