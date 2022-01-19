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Зеленский призвал украинцев не паниковать и не вестись на фейки о вторжении РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации призвал не паниковать и не вестись на фейки о якобы возможном вторжении России. Видеообращение опубликовано на странице Зеленского в Facebook.

По его словам, украинцам не нужно паниковать и накручивать себя из-за новостей о возможном вторжении российских войск на Украину, о котором последнее время говорит весь мир.

«Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться. Всем нашим партнерам быть действенными, и не на словах. Без абстрактных «им это не пройдет » и называя конкретные санкции и мероприятия, на которые готов весь мир», — сказал глава Украины.

Президент призвал СМИ быть средствами массовой информации, а не массовой истерии, и не помогать врагу в борьбе за хайпом.

В этом же обращении Зеленский заявил, что Украина не хочет войны, но всегда должна быть к ней готова. По его словам, время паниковать и скупать спички еще не наступило.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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