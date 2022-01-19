Зеленский выразил надежду на укрепление взаимодействия между США и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил его за вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом политик написал в своем микроблоге в Twitter.

Вместе с тем украинский лидер заявил, что рассчитывает на дальнейшее экономическое и финансовое взаимодействие Украины и Соединенных Штатов.

«Завершили переговоры с [госсекретарем США Энтони Блинкеном]. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую поддержку и поддержку безопасности со стороны США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет», — написал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита. Помимо Зеленского, у Блинкена также запланирована встреча с главой МИД страны Дмитрием Кулебой.

Ранее Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что США заинтересованы в мирном урегулировании с российской стороной ситуации вокруг Украины.