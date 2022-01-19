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В МИД РФ заявили, что Россия не собирается нападать на Украину

Замглавы МИД РФ Рябков: рисков начала полномасштабной войны в Европе нет

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Россия не собирается нападать и вторгаться на Украину. Об этом в ходе выступления на площадке клуба «Валдай» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА «Новости».

«Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», — сказал дипломат.

Рябков также выразил уверенность в том, что то полноценные боевые действия в Европе сейчас невозможны, а РФ не собирается предпринимать каких-либо агрессивных действий отношении других государств.

«Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь», — отметил замминистра.

В ходе своего выступления Рябков также сообщил, что Россия не намерена перемещать войска на своей территории под давлением извне.

Ранее Рябков заявил, что РФ не намерена бесконечно ждать ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности, мяч на стороне Вашингтона. Он подчеркнул, что в России понимают сложность стоящей задачи и ее беспрецедентность, однако, по его словам, она продиктована сложившейся ситуацией, в которой Москва оказалась из-за деструктивного курса США и их союзников по НАТО по геополитическому и военному освоению территорий, откуда исходит угроза безопасности России.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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