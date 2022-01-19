В МИД прокомментировали готовящиеся ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Россия не намерена бесконечно ждать ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности, мяч на стороне Вашингтона. Об этом в ходе выступления на площадке клуба «Валдай» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Мы не готовы бесконечно ждать, не готовы погружаться в обычную дипломатическо-бюрократическую кутерьму относительно того, какие форматы оптимальны для этого. Нам нужен прямой и понятный ответ, причем в письменном виде, в виде разбора постатейного тех проектов, которые мы положили на стол», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что в России понимают сложность стоящей задачи и ее беспрецедентность, однако, по его словам, она продиктована сложившейся ситуацией, в которой Москва оказалась из-за деструктивного курса США и их союзников по НАТО по геополитическому и военному освоению территорий, откуда исходит угроза безопасности России.

«Действительно, ситуация в области европейской безопасности критическая. Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию», — рассказал Рябков.

Дипломат добавил, что Москва надеется на то, что письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности появятся в ближайшее время, так как Россия рассчитывает на продолжение диалога. Аналогичную готовность, по словам Рябкова, выразили США в ходе состоявшихся накануне переговоров. При этом договариваться Москва хотела бы в первую очередь именно с Вашингтоном, так как «вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным».

«Мы рассчитываем на продолжение диалога с американцами по вопросам, которые нас интересуют в первую очередь. <...> Вместе с тем на прошлой неделе с американской стороны была выражена готовность к дальнейшей работе по проблематике стратегической стабильности на двусторонней основе, в том числе в интересах согласования новой договоренности или договоренностей на замену ДСНВ», — подчеркнул он.

Комментируя претензии со стороны США и НАТО по ситуации вокруг Украины, Рябков назвал их «безосновательными».

«В Вашингтоне, Брюсселе и других натовских столицах встречно продолжают выдвигать ничем не обоснованные претензии, прежде всего в связи с происходящим на Украине и вокруг нее», — резюмировал дипломат.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Российские предложения по безопасности США и НАТО обсуждались в ОБСЕ 13 января, а также ранее в Женеве и Брюсселе. Однако ни США, ни НАТО пока не дали никаких письменных ответов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что в скором времени альянс направит России собственные письменные предложения в ответ на предложения Москвы по безопасности.