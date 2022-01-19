В Казахстане создана петиция с требованием лишить Назарбаева неприкосновенности

В Казахстане на сайте egov.press создали петицию с требованием лишить первого президента страны Нурсултана Назарбаева неприкосновенности.

«Согласно Закону РК «О первом президенте», который был принят еще в 2000 году, первому президенту и его семье гарантируется полная неприкосновенность. <...> Первого президента не могут задержать, арестовать, обыскивать, вызывать на допрос и заключать под стражу», — указано в описании петиции.

Ее создатели отмечают, что данные привилегии «недопустимы в свободном демократическом обществе» и источники дохода семьи и родственников Назарбаева вызывают сомнения.

«Все это подлежит законному и объективному расследованию, однако это противоречит указанному закону. Требуем отменить данный закон!», — пишут подписанты.

В настоящее время петицию подписали более 5,5 тыс. человек. При этом подписи, собранные на данном сайте, не имеют юридической силы.

18 января Назарбаев впервые обратился к гражданам, видеозапись опубликована на его официальном YouTube-канале. Он сообщил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане и не покидал столицу.