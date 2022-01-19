Поклонская заявила, что полиция получала сообщения о якобы готовящемся на нее покушении

Полиция Крыма получала ложные сообщения о готовящемся покушении на бывшего прокурора Крыма, ныне посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

«Ложные сообщения поступали в дежурную часть МВД России по Крыму по моему местонахождению, по моей фамилии», — заявила она.

По ее словам, звонивший сообщал, что ее должны взорвать, совершить террористический акт или поджечь дом.

«Но это связано с не совсем здоровым состоянием заявителя», — добавила Поклонская, уточнив, что сообщения не связаны с Украиной и заявитель не является ее гражданином.

В середине декабря Поклонская опубликовала видеозапись проникновения украинца на участок ее дома под Симферополем. На кадрах видно, как мужчина (им оказался 58-летний уроженец Днепра Владимир Ворона) перелезает через забор, крадется по территории, подходит к входной двери и машет каким-то предметом.