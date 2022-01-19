В МИД РФ разоблачили стратегию США по гарантиям безопасности

США публично не отказываются от диалога с Россией по гарантиям безопасности, но своими угрожающими заявлениями пытаются «сохранить лицо». Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Поэтому они из себя это выражали на публику. Но ведь заметьте, они ни разу не сказали «нет». Они не сказали, что они отказываются от диалога и так далее. Здесь была попытка объяснить собственной аудитории, сохранить лицо», — сказала дипломат.

Захарова также добавила, что в заявлениях американской стороны по гарантиям безопасности нет ничего нового, а представители США пытались озвучить и объяснить свою позицию, так как не могли позволить себе быть в очередной раз застигнутыми врасплох собственной общественностью, которая задавала им конкретные вопросы.

Кроме того, по ее словам, Россия ждет от США письменного и конкретного ответа по всем пунктам предложений о гарантиях безопасности.

В начале января прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые ранее предложила Москва. 9–10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.

По итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу главным требованиям российской стороны по гарантиям безопасности.