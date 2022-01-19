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Семья Зеленского отдохнула на Новый год на Сейшелах

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Depositphotos

Семья президента Украины Владимира Зеленского отдохнула на Новый год на Сейшелах, сообщает издание «Украинская правда».

«По данным источников УП (Украинской правды – ред.) в правоохранительных органах, Елена Зеленская (супруга Зеленского - ред.) с детьми и друзьями вылетела рейсом Turkish Airlines 5 января из Киева в Стамбул, где пересела на рейс на Сейшелы. Источники сообщили, что в этой поездке семью президента сопровождали сотрудники управления государственной охраны», — указано в материале.

Предполагается, что первая леди Украины с семьей вернулась в Киев через Стамбул в воскресенье, 16 января. Ее встречали автомобили управления госохраны на взлетно-посадочной полосе через отдельный терминал международного аэропорта «Борисполь».

По данным издания, сопровождение было организовано за счет государственного бюджета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поселился по соседству с миллиардером Коломойским на курорте в Буковеле.

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