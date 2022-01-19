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Великобритания назвала Украину приоритетом своей внешней политики

The Daily Telegraph: ситуация на Украине является ключевым вопросом во внешней политике Британии

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Ситуация на Украине является ключевым вопросом во внешней политике Великобритании, в связи с чем правительство Соединенного Королевства следит за обстановкой на российско-украинской границе. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источник в британском МИД.

«Возникшая ситуация на Украине и вокруг нее — это приоритетное направление для МИДа. Как многие догадались, у нас есть четкий план действий на случай изменения (ситуации на Украине)», — заявил собеседник издания.

В публикации отмечается, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает агрессию Москвы по отношению к Киеву неприемлемой, поэтому любое вторжение России на территорию Украины повлечет за собой последствия.

Ранее стало известно, что специалистов министерства иностранных дел Великобритании предупредили на этой неделе о необходимости подготовиться к переходу в самые короткие сроки «к кризисному режиму» из-за возможной эскалации кризиса вокруг Украины.

Запуск кризисного режима будет означать, что официальные лица и дипломаты Великобритании будут перераспределены для работы над политикой в отношении России и Украины и уделения приоритетного внимания реакции Соединенного Королевства на любой будущий всплеск напряженности, включая сдерживание и санкции.

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