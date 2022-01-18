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Британские консерваторы готовят операцию по «свержению» Джонсона

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Британские консерваторы готовят операцию по смещению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на фоне скандала с вечеринками, сообщает The Guardian.

По информации издания, один из инициаторов назвал кампанию по «свержению» Джонсона «операцией Ринка». Так звали собаку, которую застрелили в британском Эксмуре в 1975 году, этот инцидент привел к тому, что лидер либералов Джереми Торп предстал перед судом за заговор с целью убийства своего любовника.

В статье говорится, что некоторые депутаты-тори оказывают давление на коллег, чтобы те подготовили письма, в которых они выразят недоверие премьер-министру. В то же время сам Борис Джонсон готовит список госслужащих, которые должны будут подать в отставку. Он назвал это «Операцией по спасению большой собаки».

Одна из вечеринок, в которых принял участие Джонсон, состоялась прямо на Даунинг-стрит в апреле 2021-го, когда в стране действовали жесткие ограничительные меры. Офис премьер-министра Великобритании уже принес официальные извинения королеве Елизавете II за вечеринку, проведенную в ночь перед похоронами ее мужа, герцога Филиппа Маунтбеттена.

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