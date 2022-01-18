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Эрдоган назвал возможность «вторжения» России на Украину нереалистичной

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Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает реалистичной возможность «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Он отметил, что Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, и она готова стать посредником между двумя этими государствами.

На вопрос журналистов, почему российско-украинская война невозможна, турецкий лидер подчеркнул, что Украина — не обычная, а мощная страна.

«Более того, для того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать обстановку во всем мире и свою собственную позицию <...> Регионы больше не могут мириться с войной. Теперь нам нужно вычеркнуть войну из истории политики. Эти вещи не работают с логикой «Я оккупирую территории, я заберу их», — сказал Эрдоган, напомнив, что Анкара до сих пор не поддерживает присоединение Крыма к России.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия максимально заинтересована в добрососедстве с Украиной.

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