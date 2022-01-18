Эрдоган назвал возможность «вторжения» России на Украину нереалистичной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает реалистичной возможность «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Он отметил, что Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, и она готова стать посредником между двумя этими государствами.

На вопрос журналистов, почему российско-украинская война невозможна, турецкий лидер подчеркнул, что Украина — не обычная, а мощная страна.

«Более того, для того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать обстановку во всем мире и свою собственную позицию <...> Регионы больше не могут мириться с войной. Теперь нам нужно вычеркнуть войну из истории политики. Эти вещи не работают с логикой «Я оккупирую территории, я заберу их», — сказал Эрдоган, напомнив, что Анкара до сих пор не поддерживает присоединение Крыма к России.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия максимально заинтересована в добрососедстве с Украиной.