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Боррель испугался вхождения ЛДНР в состав России

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Christian Lutz/AP

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил серьезную обеспокоенность ситуацией вокруг неподконтрольных Киеву территорий на юго-востоке Украины, на которых находятся самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, пишет Euractiv.

С точки зрения дипломата, в контексте ЛДНР существует риск их «фактической интеграции» в Россию, поскольку данные регионы находятся под контролем пророссийских сил и «все дальше удаляются от Украины, становясь все ближе к РФ».

Свои опасения на эту тему верховный представитель Евросоюза по иностранным делам высказал в ходе своего выступления на заседании Европейского парламента в Страсбурге. Помимо слов о движении ДНР и ЛНР в сторону России, он также назвал не самым вероятным сценарием возможность массированного нападения Москвы на Украину.

Ранее на Украине рассказали о том, что может стать «поводом» для эскалации в Донбассе.

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