В Кремле оценили заявления США с угрозами отключения от SWIFT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения западных изданий о том, что США и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения России от международной банковской системы SWIFT.

Он попросил не основываться на «спекуляциях СМИ», которые зачастую основаны на слухах.

«Давайте ориентироваться на официальные органы власти тех стран, которые имеют пристрастие к санкционным действиям», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что ранее представители SWIFT сами исключали вероятность отключения от системы, они выступали с заявлениями, что это фактически невозможно.

«Давайте и это не упускать из виду, давайте ориентироваться на конкретные высказывания, а не на спекуляции СМИ, коих сейчас имеется в изобилии», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что США и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. Между тем представитель Совета национальной безопасности Белого дома указал, что вариант отключения России от SWIFT в США не исключают в случае ее «вторжения» на Украину.