СМИ узнали о бегстве брата Назарбаева в Дубай

Младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат покинул территорию страны в разгар январских протестов, сообщает со ссылкой на источники «Радио Азаттык» — казахстанский филиал «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (организация включена Минюстом РФ в список иноагентов).

По информации издания, Болат Назарбаев 6 января пересек границу Казахстана с Киргизией, а затем вылетел из Бишкека в Дубай. Эти данные подтвердили ряд киргизских пограничников на правах анонимности, а также не стали опровергать официальные лица Киргизии. При этом на территорию соседней республики младший брат елбасы (лидера нации) приехал не один, с ним находились еще как минимум пять человек.

Это далеко не первое сообщение о выезде за границу представителей семьи Назарбаева на фоне протестов. Подобные данные поступали как о прямых родственниках первого президента, так и о приближенных к нему бизнесменах. Более того, до сих пор нет четкой информации относительно нахождения самого Назарбаева, политик продолжительное время не появляется на публике и делает заявление лишь через своих представителей.

Ранее СМИ сообщили о «яростных спорах» Назарбаева и казахского президента Касыма-Жомарта Токаева из-за активов в Казахстане.