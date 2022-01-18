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В бундестаге назвали показатель успешности визита главы МИД ФРГ в Москву

Депутат бундестага Хунко: «успехом» визита Бербок станет возобновление «нормандского формата»

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Reuters

Член комитета германского бундестага по международной политике и «Левой партии» Андрей Хунко в беседе с РИА «Новости» рассказал, что успешность визита главы немецкого МИД Анналены Бербок будет зависеть от переговорного процесса по перспективам решения украинской проблематики в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция).

По его словам, в настоящее время не существует аналогов данному формату.

«Но эта работа имеет смысл только в том случае, если разговор пойдет конкретно о реализации минских договоренностей и плане урегулирования, включая «формулу Штайнмайера» [ряде согласованных мер о предоставлении особого статуса Донбассу], а не просто об обмене упреками», — объяснил Хунко.

Парламентарий подчеркнул, что «большим успехом» бы стало успешное возобновление работы «нормандского формата» при условии «серьезного обсуждения» реализации достигнутых ранее соглашений.

Ранее стало известно, что Анналена Бербок прибыла в Москву вечером 17 января, а 18 января она проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

До этого министр совершила свой первый визит на Украину. В рамках переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой она заявила о цели Берлина оживить «нормандский формат» по Донбассу и наметила основные темы диалога с Россией.

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