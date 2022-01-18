Глава МИД Японии высказался о принадлежности южных Курил

Есимаса Хаяси, министр иностранных дел Японии, заявил, что стране принадлежат четыре курильских острова, расположенных ближе к полуострову Камчатка, которые Россия считает своей территорией. Слова министра приводит ТАСС.

«На четыре северных острова (так в Японии называют южные Курилы) распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», — сказал он

Ранее Минобороны России разместило на Матуа — одном из курильских островов — дивизион береговых ракетных комплексов «Бастион». В состав дивизиона вошли четыре вездехода на колесном шасси с береговыми пусковыми установками, четыре транспортно-заряжающих машины, машины боевого управления и обеспечения боевого дежурства, а также мобильная загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) обнаружения воздушных и надводных целей «Монолит-Б».

До этого российское внешнеполитическое ведомство вызвало представителя руководства посольства Японии в Москве, чтобы выразить протест из-за выставки, посвященной южным Курилам.