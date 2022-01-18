Экс-советник Назарбаева оценил действия ОДКБ

Бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев указал, что миротворцы ОДКБ выполнили миссию в Казахстане. По его мнению, если бы не они, беспорядки в стране продолжались бы и привлекли бы в республику террористов из Центральной Азии и Ближнего Востока. По его оценке, без миротворцев уличные бои продолжались еще неделю-две.

«Это бы привлекло новое количество террористов. «Спящих» ячеек очень много в Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. У них коммуникация и логистика выстроена, (они) бы хлынули сюда (в Казахстан)», — заявил Ертысбаев в эфире телеканала «Россия 24».

Бывший помощник главы государства оценил решением президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева как «абсолютно правильное».

Ертысбаев указал, что «ОДКБ продемонстрировала на весь мир эффективность и мощь». Как только миротворцы пришли, вооруженные протесты пошли на убыль, отметил бывший помощник.

«Все террористы, боевики исчезли», — заключил Ертысбаев.

Ранее сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев жив и ведет «яростные переговоры» с действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым о перераспределении активов в стране.