В ЕС заявили о необходимости пересмотра европейской архитектуры безопасности

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС согласен с тем, что европейскую структуру безопасности нужно пересматривать. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания комитета Европарламента по иностранным делам, передает РИА «Новости».

Он указал, что 24 января пройдет следующее заседание Совета министров иностранных дел ЕС.

«С сегодняшнего дня мы будем готовить свои предложения. У нас должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности», — сказал Боррель.

Он также отметил, что с 70-х годов XX века «многое изменилось, в том числе то, что касается архитектуры безопасности Европы», например, больше не существует СССР.

Как подчеркнул дипломат, пересмотр архитектуры безопасности не является безумной идеей. По его словам, ее можно воплотить в реальность таким образом, чтобы это устраивало всех.

«Если речь идет об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности», — добавил Боррель.

Ранее Боррель заявил, что позиции России и западных стран продолжают «оставаться далекими друг от друга».

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

По итогам переговоров Рябков заявил, что США и НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу главным требованиям российской стороны по гарантиям безопасности.