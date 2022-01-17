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Порошенко объявили во внутригосударственный розыск

МВД Украины: бывший президент Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске

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Global Look Press

Бывший президент Украины Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске по инициативе Службы безопасности страны, следует из данных на сайте украинского МВД.

В опубликованном сообщении указано, что политик «скрывается от органов досудебного расследования». Датой его исчезновения установлено 24 декабря 2021 года. В ведомстве также сообщили, что есть постановление суда о разрешении задержать Порошенко с целью привода.

Порошенко в понедельник, 17 января, прибыл на Украину из Польши. В ходе прохождения контроля в аэропорту Киева на паспортном контроле у Порошенко забрали паспорт и не отдавали его, в результате чего начался конфликт. После этого появились следователи ГБР и началась давка. Позже ему вернули документ.

Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения по делу о госизмене. Обвинение попросило суд заключить под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога.

Следователи подозревают экс-президента Украины в госизмене из-за покупки угля у самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014–2015 годах. Согласно украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с самопровозглашенными республиками расценивается как финансирование терроризма. При этом сам политик сообщил, что ответит на все предъявленные ему обвинения, когда вернется на Украину.

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