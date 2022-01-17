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Глава МИД Германии Анналена Бербок прибудет в Россию 18 января

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Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибудет в Москву, где у нее на 18 января запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Москве.

«Министр иностранных дел Бербок уже сегодня вечером прибывает в Москву. Она останется здесь до вечера вторника», — сообщили в диппредставительстве.

В пресс-службе уточнили, что помимо встречи с Лавровым и посещением выставки Diversity United в Новой Третьяковке, Бербок также возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Бербок прибудет в Москву из Киева. Эта поездка станет для нее первой в качестве министра иностранных дел Германии.

Ранее Бербок перед вылетом в Москву рассказала о том, что во время российско-немецких переговоров ей важно обозначить позицию, которую занимает Германия. По ее словам, новое правительство ФРГ заинтересовано в стабильных отношениях с Россией.

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