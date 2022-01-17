Посольство Казахстана отреагировало на информацию о пребывании Назарбаева в ОАЭ

Посольство Казахстана в Объединенных арабских эмиратах не подтвердило сообщения СМИ о том, что бывший президент республики Нурсултан Назарбаев находится в королевстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Согласно последнему сообщению, озвученному его пресс-секретарем, Назарбаев находится в Казахстане», — сказал представитель дипмиссии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в международном аэропорту «Манас» в Киргизии совершили посадку два частных самолета, якобы принадлежащих семье Назарбаева. Один из них прилетел из Македонии, второй — из ОАЭ. Спустя некоторое время оба лайнера якобы покинули Бишкек.

Также сообщалось, что Назарбаев побывал в родном селе Шамалган под Алма-Атой с 2 по 3 января текущего года, накануне массовых протестов в стране. Однако официального подтверждения этой информации нет.

На прошлой неделе СМИ предположили, что Назарбаев мог уехать из Казахстана на фоне происходящих там беспорядков, так как он не дал ни одного заявления по ситуации в стране. 12 января посол республики в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заявил, что экс-президент находится в Нур-Султане.