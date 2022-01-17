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Госдеп выделит средства на борьбу с «утечкой мозгов» из Сербии

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Госдепартамент США планирует выделить средства — около $160 тысяч — на специальную программу в Сербии, которая, в частности, предполагает борьбу с «утечкой мозгов». Об этом сообщает RT.

Программа также предполагает продвижение английского языка в Сербии — это помогает «развитию критического мышления и медиаграмотности».

Потенциальные подрядчики должны будут представить проекты, в рамках которых обучение языку позволит решить проблемы «утечки мозгов» и распространения «дезинформации» в балканской республике.

В инициативе отмечается, что предлагаемая программа способна внести вклад в развитие сотрудничества сербов с американцами и гражданами стран ЕС.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что «НАТО рассматривает Сербию как ценного, уважаемого и важного партнера» и что «НАТО обеспечивает дополнительную поддержку Сербии в областях государственной дипломатии, политического диалога и военных реформ».

В октябре Сербия навсегда отказалась вступать в НАТО. Как отметил глава МВД Сербии Александр Вулин, страна при нынешнем руководстве будет строго соблюдать военный нейтралитет и не поддержит санкции против России.

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