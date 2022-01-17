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Банкир Аблязов заявил, что протесты в Казахстане координировались из Киева

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Владимир Третьяков/РИА «Новости»

Оппозиционер и беглый казахский банкир Мухтар Аблязов в интервью РИА «Новости» заявил, что протесты в Казахстане координировались из Киева.

«У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» — находится в Киеве», — сообщил он.

Аблязов рассказал, что штаб начал свою работу в первые дни беспорядков. По его словам, митингующие звонили в штаб и получали алгоритм действий во время протестов. В штабе призывали протестовать мирно и бороться с мародерами, не поддаваясь на провокации властей. Экс-банкир отметил, что инструкции оппозиции предполагали захват административных зданий.

Аблязов отказался называть беспорядки в Казахстане попыткой госпереворота. «Госпереворот — когда действуем не конституционным способом, военным способом... Здесь же все эти митинги — это наше конституционное право», — пояснил оппозиционер.

Ранее бывший руководитель «Банк Туран Алем» Мухтар Аблязов, укрывающийся за границей во Франции, назвал себя лидером протестного движения на территории Казахстана.

Глава полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщил, что в результате беспорядков в городе погибли 149 человек. Из них только 11 – силовики, остальные оказались гражданскими. Во время столкновений было похищено почти 1,4 тыс. единиц огнестрельного оружия и 49 тел боевиков. Итоги протестов в городе — в обзоре «Газеты.Ru».

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Протесты в Казахстане
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