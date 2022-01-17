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Депутат Госдумы Федоров предложил нанести ядерный удар по США

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил нанести предупредительный удар ядерным оружием по военному полигону в США. Об этом депутат заявил эфире YouTube-канала «Национальный Курс».

Законодатель считает, что Россия должна воздействовать на Вашингтон. Он предложил начать полетные задания и удары бомбами по американским лабораториям с биологическим оружием.

«Третий вариант — это предупредительный удар ядерным оружием, можно даже без ядерного оружия, а просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде. Это полигон, где находятся военные США, там нет мирных жителей и особенно, если предупредить дня за два-три, то вполне хорошая акция демонстрации серьезности намерений», — заявил Федоров.

По его словам, такие меры повлияют на граждан США и покажут, что угроза ответного удара со стороны России — не блеф.

Ранее в США испугались удара России по американскому ВМФ. Россия благодаря последним достижениям в области новейших оружейных технологий в случае войны может разгромить авианосную ударную группу ВМФ США, называемую по-другому «ковчегом демократии». Такое мнение выразил журналист Марк Эпископос в статье для National Interest.

Обозреватель отметил, что Россия всегда была сухопутной державой, где военно-морской флот используется в основном для защиты границ страны, в то время как США требуется сильный флот для противостояния в глобальном масштабе.

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