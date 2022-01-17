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В Сербии прошел референдум об изменении конституции

Вучич: граждане Сербии поддержали изменения в конституции

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что граждане республики на референдуме проголосовали за изменения в конституции в области правосудия. Об этом сообщает ТАСС.

На основании 97,02% обработанных бюллетеней «за» проголосовали 60,48% вышедших на голосование граждан, а 39,52% проголосовали «против», сообщил президент.

«Поздравляю граждан Сербии, которые проголосовали за изменения в конституции. Сербия направила позитивный сигнал миру, верю, что нам удастся в предстоящий период сделать шаги по дальнейшей демократизации и независимости судебной власти», — заявил Вучич.

Отмечается, что референдум проходит в связи с требованиями ЕС к Белграду реформировать правосудие. После одобрения изменений Брюссель обещает ускорить процесс евроинтеграции.

Изменения коснутся правосудия, а именно избрания судей и прокуроров. Теперь судей будут избирать не парламентом Сербии, а Высоким советом судейства, состоящим из 11 человек. Прокуроры также будут избираться не парламентом, по предложению правительства, а Высоким советом прокуроров.

Ранее сообщалось, что Евросоюз больше не может гарантировать будущее членство шести стран Западных Балкан в объединении, передает Reuters. По данным агентства, это касается Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании, Северной Македонии и самопровозглашенной республики Косово.

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