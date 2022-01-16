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Руководитель российской делегации в Вене обратился в ОБСЕ после блокировки страницы в Facebook

Глава делегации России в Вене Гаврилов призвал генсека ОБСЕ поддержать борьбу с цензурой в Facebook

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Estonian Presidency/Flickr

После блокировки Facebook-страницы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями руководитель дипломатов Константин Гаврилов обратился за поддержкой к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид. Об этом сообщается в аккаунте делегации в Twitter.

«Просим генерального секретаря ОБСЕ госпожу Хельгу Шмид поддержать своим авторитетом нашу законную просьбу (восстановить аккаунт — прим. ред.). Это вопиющий акт цензуры в информпространстве. Заранее признательны за поддержку», — пишет Гаврилов.

В то же время заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин допустил в разговоре с «Интерфаксом» применение санкций против Facebook.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь назвал решение соцсети «стопроцентной цензурой».

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