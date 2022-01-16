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Салливан анонсировал дальнейшие дипломатические шаги США в переговорах с РФ

Салливан: Вашингтон сообщит о новых шагах в переговорах с Москвой на следующей неделе

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Leonhard Foeger/Reuters

На следующей неделе американская администрация сможет сообщить о дальнейших шагах по контактам с Россией. Об этом в беседе с телеканалом CBS заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Вашингтон сможет раскрыть дополнительные детали о переговорах с Москвой по европейской безопасности.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, включая украинцев... Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов», — сказал Салливан.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг выразили готовность провести еще одну встречу с Россией по гарантиям безопасности.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

По итогам переговоров Рябков заявил, что США и НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу главным требованиям российской стороны по гарантиям безопасности.

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Отношения России и США
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