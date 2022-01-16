Порошенко оценил вероятность своего ареста по возвращении в Киев

Бывший президент Украины и лидер представленной в Верховной раде партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что ему не грозит арест на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Задержат ли меня? Я говорю вам – нет! Не потому, что я такой уверенный в себе, но я не вижу оснований для ареста», — сказал политик на пресс-конференции в Варшаве.

Порошенко отметил, что решение о его аресте только навредит действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Экс-президент допустил, что самолету, на котором он вернется, не дадут сесть в киевском аэропорту Жуляны

«Но очень надеюсь, что этого не произойдет», — добавил он.

Во время варшавского брифинга Порошенко также рассказал, почему Зеленский «завел против него дело» о государственной измене. По его словам, причина может заключаться в падении рейтинга Зеленского.