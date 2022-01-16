В Совфеде отметили зависимость немецких властей от «истерик» Украины

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Сенатор Пушков заявил, что власти Германии расколоты по вопросу отношения к России

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что правящие круги ФРГ расколоты по вопросу отношения к России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, формирование внешнеполитического курса Германии зависит от «истерик» Украины, Польши и стран Прибалтики, а не от интересов Берлина.

«Украина постоянно подносит политические боеприпасы тому крылу германской политики, которое выступает за заморозку «Северного потока — 2», а также стремится создать у Берлина некий комплекс особой ответственности за Украину», — заявил политик.

Он также указал, что не нужно недооценивать восточноевропейский фактор в выработке и проведении политики ФРГ и обратил внимание на постоянные апелляции Киева к США и попытки давления на Германию в вопросе данного российского газопровода.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Германию окончательно отказаться от «Северного потока — 2».

До этого экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Берлин обязан заплатить Киеву за запуск этого трубопровода.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.

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